«Тоннель Путина — Трампа»: Дмитриев позвал Маска копать под Беринговым проливом

Кирилл Дмитриев снова в эфире. Глава РФПИ и спецпредставитель Путина по инвестициям написал в X: «Пришло время для The Boring Company начать строить тоннель Путина — Трампа, который объединит Россию и США, Евразию и Америки».
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