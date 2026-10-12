Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

«Тоннель Путина — Трампа»: Дмитриев позвал Маска копать под Беринговым проливом

«Тоннель Путина — Трампа»: Дмитриев позвал Маска копать под Беринговым проливом

Кирилл Дмитриев снова в эфире. Глава РФПИ и спецпредставитель Путина по инвестициям написал в X: «Пришло время для The Boring Company начать строить тоннель Путина — Трампа, который объединит Россию и США, Евразию и Америки».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым