На вооружение спецназа полиции Гонконга принят новейший автомат CS/LS7 В сети опубликованы материалы из «Введения в экипировку спецназа полиции Гонконга», на кот.
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На вооружение спецназа полиции Гонконга принят новейший автомат CS/LS7 В сети опубликованы материалы из «Введения в экипировку спецназа полиции Гонконга», на кот.
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