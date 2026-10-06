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ГТРК Татарстан

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В Казани участникам Всероссийского совещания органов ЗАГС представили 14 выставок

В ИТ-Парке имени Башира Рамеева в Казани участникам Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС представили 14 выставочных проектов.

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