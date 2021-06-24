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Похоронит ли Эрдоган на радость НАТО Конвенцию Монтрё?

Похоронит ли Эрдоган на радость НАТО Конвенцию Монтрё?

Для России это очень важный вопрос Владимир Михеев 24.06.2021 Чужие здесь не ходят.

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Alex Немо
Надеюсь что в Кремле поняли что зря спасали турка от американцев? Вначале сбитый российский самолет с погибшим летчиком, потом Сирия и теперь вот такая фигня. Все впрочем вполне ожидаемо - турция никогда не была и не будет партнером-другом России. Вопрос теперь стоит в том чем ответить, чтобы больно было... Здесь ведь запретом на импорт помидоров не отделаешься...

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