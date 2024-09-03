В Армении нашли бездыханное тело военного

СК Армении представил подробности гибели военнослужащего2 сентября на территории одной из боевых позиций Армении было найдено бездыханное тело военнослужащего.
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