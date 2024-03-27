27 марта 2024 года по народному календарю отмечается Федоров день, день Федора Скотника. Православные отмечают Венедиктов день.
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27 марта 2024 года по народному календарю отмечается Федоров день, день Федора Скотника. Православные отмечают Венедиктов день.