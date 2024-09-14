В Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении денег у подопечных социального учреждения

В следственном отделе МО МВД России «Богородицкий» возбуждены и расследуются три уголовных дела в отношении бывшего работника социального учреждения.
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