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Закон, порядок, государство

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В Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в похищении денег у подопечных социального учреждения

В следственном отделе МО МВД России «Богородицкий» возбуждены и расследуются три уголовных дела в отношении бывшего работника социального учреждения.

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