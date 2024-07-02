Туалетные привычки: как они связаны с вашим интеллектом Ирина ОрлонскаяМало кто задумывается о том, что наши рутины в ванной комнате могут раскрывать не только наши физические характеристики, но и давать намеки на наш уровень интеллекта.
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