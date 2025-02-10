Уволившийся из мэрии Новосибирска Жигульский задержан за коррупцию

По информации ТАСС, бывшему руководителю департамента земельных и имущественных отношений Георгию Жигульскому, который является и бывшим руководителем управления ФНС по Новосибирской области, предъявлены обвинения в коррупции.
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