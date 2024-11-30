4 нанимателя и более 140 рабочих мест. В Бобруйском районе прошла республиканская ярмарка вакансий для граждан ´серебряного´ возраста и инвалидовВ рамках мероприятия все желающие не только узнали об имеющихся вакансиях в организациях Бобруйского района, но и получили консультации специалистов по вопросам пенсионного и трудового законодательства.