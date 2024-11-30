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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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4 нанимателя и более 140 рабочих мест. В Бобруйском районе прошла республиканская ярмарка вакансий для граждан ´серебряного´...

4 нанимателя и более 140 рабочих мест. В Бобруйском районе прошла республиканская ярмарка вакансий для граждан ´серебряного´...

4 нанимателя и более 140 рабочих мест. В Бобруйском районе прошла республиканская ярмарка вакансий для граждан ´серебряного´ возраста и инвалидовВ рамках мероприятия все желающие не только узнали об имеющихся вакансиях в организациях Бобруйского района, но и получили консультации специалистов по вопросам пенсионного и трудового законодательства.

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