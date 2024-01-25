Меняем южан на северо-корейцев! Путин весной едет к Киму в Пхеньян

Н Наталья Эти ваши "данные" такие же дутые, как и у росстата или вциом!! Когда престпника мгранта отпускают полицейские и даже дело не заводят... эти данные тоже там есть?? "Жутко умный"вы "наш"??

Aleksandr Sobolev В суд будите подавать на МВД РФ - ЭТО ИХ ЖЕ ДАННЫЕ?? Если не будите подавать в суд на МВД РФ за "дутые данные" то вы просто - тупая никчемная нацистка! В общем жду - вашего заявления в Прокуратуру Российской Федерации - чтобы привлечь МВД РФ за "ложь и фейковые данные"! Верю в ваши - "честность, смелость и порядочность"!😄