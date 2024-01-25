Как известно, во время сентябрьского визита главы Кореи Ким Чен Ына во Владивосток, он пригласил Владимира Путина к себе в гости, с ответным визитом.
Меняем южан на северо-корейцев! Путин весной едет к Киму в Пхеньян
Комментарии
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Н
Наталья
Эти ваши "данные" такие же дутые, как и у росстата или вциом!! Когда престпника мгранта отпускают полицейские и даже дело не заводят... эти данные тоже там есть?? "Жутко умный"вы "наш"??
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3 час.
Aleksandr Sobolev
В суд будите подавать на МВД РФ - ЭТО ИХ ЖЕ ДАННЫЕ?? Если не будите подавать в суд на МВД РФ за "дутые данные" то вы просто - тупая никчемная нацистка! В общем жду - вашего заявления в Прокуратуру Российской Федерации - чтобы привлечь МВД РФ за "ложь и фейковые данные"! Верю в ваши - "честность, смелость и порядочность"!😄
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1 час.
Aleksandr Sobolev
(((да кстати - попрошу вас предоставить факты - когда правоохранительные органы России - не заводили уголовные дела на мигрантов и отпускали их! Порядочные ЛЮДИ - всегда отвечают за свои слова! А вот всякая лживая фашистская нечисть может только врать! ЖДУ!!!🤣
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1 час.
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