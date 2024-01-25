Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

21 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Конечно стоят за деньги,но это не значит,что они пойдут голосовать в марте с.г.Купленные очереди...
  • Надежда Хруничева
    Матвеев никак не хотел обидеть кого - либо из законопослушных. А вот с мингрантами, действительно, мог бы помочь Кады...Депутат Матвеев и...
  • Ирина Черных
    Ну если для вас Библия - это софистика, тогда вам на СВО уже давно пора. Засиделся в тылу!Гумпомощь из фуры...

Меняем южан на северо-корейцев! Путин весной едет к Киму в Пхеньян

Меняем южан на северо-корейцев! Путин весной едет к Киму в Пхеньян

Как известно, во время сентябрьского визита главы Кореи Ким Чен Ына во Владивосток, он пригласил Владимира Путина к себе в гости, с ответным визитом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Эти ваши &quot;данные&quot; такие же дутые, как и у росстата или вциом!!  Когда престпника мгранта отпускают полицейские и даже дело не заводят... эти данные тоже там есть?? &quot;Жутко умный&quot;вы &quot;наш&quot;??
Ответить
3 час.
Aleksandr Sobolev
В суд будите подавать на МВД РФ - ЭТО ИХ ЖЕ ДАННЫЕ?? Если не будите подавать в суд на МВД РФ за &quot;дутые данные&quot; то вы просто - тупая никчемная нацистка! В общем жду - вашего заявления в Прокуратуру Российской Федерации - чтобы привлечь МВД РФ за &quot;ложь и фейковые данные&quot;! Верю в ваши - &quot;честность, смелость и порядочность&quot;!😄
Ответить
1 час.
Aleksandr Sobolev
(((да кстати - попрошу вас предоставить факты - когда правоохранительные органы России - не заводили уголовные дела на мигрантов и отпускали их! Порядочные ЛЮДИ - всегда отвечают за свои слова! А вот всякая лживая фашистская нечисть может только врать! ЖДУ!!!🤣
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх