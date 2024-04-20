Житель дома у леса подкормил медведицу, а спустя несколько дней на крыльце уже стояла вся ее семья

Дмитрий Гурин

Медведи хоть и всеядные в основном травяно-насекомным кормом но вот из мяса любят чтоб тухлятинка была (почитайте или послушайте книгу "Бродяги Севера", если не читали). Они к тому же еще и подельщики и в мире очень мало дрессировщиков с медведями много меньше чем со львами и тиграми. У медведей нет "системы предупреждения" о нападении. а так добродушные громилы