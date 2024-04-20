Эшвилль, небольшой городок в Северной Каролине, уютно расположен на границе крупного национального парка.
Житель дома у леса подкормил медведицу, а спустя несколько дней на крыльце уже стояла вся ее семья
Комментарии
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Олег Самойлов
А потом медведица конкретно объяснит кормильцам, КТО в доме хозяин!
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10 час.
Дмитрий Гурин
Медведи хоть и всеядные в основном травяно-насекомным кормом но вот из мяса любят чтоб тухлятинка была (почитайте или послушайте книгу "Бродяги Севера", если не читали). Они к тому же еще и подельщики и в мире очень мало дрессировщиков с медведями много меньше чем со львами и тиграми. У медведей нет "системы предупреждения" о нападении. а так добродушные громилы
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9 час.
Дмитрий Гурин
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9 час.
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