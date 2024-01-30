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Хитрости с содой, которые помогут вам в быту

Хитрости с содой, которые помогут вам в быту

Сода имеется в каждом доме, причём некоторые хозяева не могут израсходовать одну пачку за много лет. После советов ниже уверены: сода скоро закончится! 8 полезных бытовых хитростей облегчат домашний труд, решат многие проблемы и дадут полезные подсказки хозяюшкам.

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