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Печальная и поучительная история эмигранта в США

Печальная и поучительная история эмигранта в США

Начиналось у этого блогера-эмигранта по имени Роман всё очень замечательно. В одном из своих видео, опубликованном на канале «Блог Толстяка» семь лет назад, он рассказал, что был безумно счастлив, когда выиграл в лотерее грин-карту и осознал, что нужно менять свою жизнь — валить в США.

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