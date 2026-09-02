Samsung решила пойти по стопам Apple: дизайн Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra подтвердил снимок чехлов

Новые чехлы раскрывают необычное расположение камер Galaxy S27 Pro и S27 Ultra Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии зеленых защитных чехлов для будущей серии Samsung Galaxy S27.
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