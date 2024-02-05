Год семьи и детства стартовал в Салехарде открытием фестиваля "Связь поколений". Гости масштабного мероприятия смогли погрузиться в ламповую, родную для многих атмосферу советских квартир и сравнить прошлое с настоящим.
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