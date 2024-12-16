ЦБ, Минэк и банки обсуждают снижение коэффициентов риска по кредитам для ГЧП

Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки обсуждают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), рассказал «Ведомостям» представитель Минэка.
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