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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Украина потребовала отстранить российских гребцов от отборочного турнира на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, министерство молодежи и спорта страны и Федерация каноэ Украины потребовали отстранить российских гребцов от участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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