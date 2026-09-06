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Газета.ру

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Россиянки завоевали бронзу на чемпионате мира по водному поло

Россиянки завоевали бронзу на чемпионате мира по водному поло

Женская сборная России по водному поло завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в формате 4х4 в хорватском Дубровнике.

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