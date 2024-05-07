Россия приготовилась к массированной террористической атаке ВСУ

СМИ пишут о вероятной атаке противника, которая должна состояться с минуты на минуту.Многочисленные издания со ссылкой на RT написали о том, с шести утра вторника 7 мая может состояться массированный удар ВСУ ракетами и БПЛА по России.
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