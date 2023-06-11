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Три гвардейца короля упали в обморок во время репетиции парада в Лондоне

Три гвардейца короля упали в обморок во время репетиции парада в Лондоне

Несколько членов знаменитой Королевской гвардии, отвечающей за безопасность официальных королевских резиденций в Британии, включая Букингемский дворец, потеряли сознание во время парада, изнуренные жарой.

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