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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс о трех подряд поражениях от «Денвера»: «Черт, даже не знаю. Сейчас они играют лучше нас»

«Наггетс» во вторник выиграли со счетом 112:97 и повели в серии второго раунда 3-2 после двух домашних поражений на старте противостояния.

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