Астраханская паралучница взяла два серебра в Беларуси

В составе сборной России. В Минске прошли открытые чемпионат и Кубок Беларуси по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые состязались на спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко.