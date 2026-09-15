Астраханская паралучница взяла два серебра в Беларуси

В составе сборной России. В Минске прошли открытые чемпионат и Кубок Беларуси по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые состязались на спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко.
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