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Еще семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны РФ

Еще семь добровольческих отрядов и бригад подписали контракты с Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о заключении новых контрактов с добровольческими формированиями, которые в настоящее время действуют в зоне СВО.

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