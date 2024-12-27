Полиция проверяет обстоятельства ДТП на Литейном проспекте, в котором пострадал девятиклассник

Он переходил дорогу на красный свет Накануне на Литейном проспекте, дом 23, 30-летний водитель автомобиля Genesis G 70, двигаясь со стороны улицы Пестеля в направлении улицы Некрасова, сбил 15-летнего пешехода на пешеходном переходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии