Движение рынка биткоина: транзакции майнеров и рост хешрейта

Ки Ён Джу, генеральный директор Cryptoquant, обнародовал значительную активность майнеров биткоина, которые перевели ошеломляющие 700 000 биткоинов на сумму 35,9 миллиардов долларов внебиржевым трейдерам вскоре после утверждения биткоин-ETF.
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