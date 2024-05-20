Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве

В Москве водитель автомобиля насмерть сбил человека, который передвигался на моноколесе. Об этом в понедельник, 20 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
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