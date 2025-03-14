Avia.pro - СМИ Сергей Лавров, железный дипломат с лицом, будто высеченным из гранита, подарил интернету новый повод для хохота.
«Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети
Комментарии
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Андрей Бедный
А по хуй пишется раздельно если имеется ввиду глубина великой реки Иордан и слитно если моё отношение к Вам )))
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10 час.
Ина Куликова
Может, дело не в пятнице, а в дебилах-журналюгах, на которъх смотреть тошно, не только говорить с ними, отвечая на "сильно умнъе" вопросъ? И не одному Лаврову.
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3 час.
Александр Рожков
А про него и не говорит ни кто "что угодно" Умиляются здесь, почему то, именно недипломатичным выражениям. С чего бы это?
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3 час.
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