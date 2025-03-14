«Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети

Андрей Бедный А по хуй пишется раздельно если имеется ввиду глубина великой реки Иордан и слитно если моё отношение к Вам )))

Ина Куликова Может, дело не в пятнице, а в дебилах-журналюгах, на которъх смотреть тошно, не только говорить с ними, отвечая на "сильно умнъе" вопросъ? И не одному Лаврову.