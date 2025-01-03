Военнопленный рассказал, что в десантную бригаду ВСУ набирают со зрением -9

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Хавалиц рассказал, что в десантную бригаду ВСУ набирают мужчин со зрением -9, а также тех, кто не может стоять на ногах из-за сколиоза и проблем со здоровьем.
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