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Bild: Западные спецслужбы перестали верить Германии после утечки данных

Bild: Западные спецслужбы перестали верить Германии после утечки данных

Западные спецслужбы, в том числе и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также британскую контрразведку (МИ-5), перестали доверять Германии после утечки в Интернет записи диалога немецких офицеров, которые обсуждали вопросы возможной атаки на Крымский мост.

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