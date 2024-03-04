Bild: Западные спецслужбы перестали верить Германии после утечки данных

Западные спецслужбы, в том числе и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также британскую контрразведку (МИ-5), перестали доверять Германии после утечки в Интернет записи диалога немецких офицеров, которые обсуждали вопросы возможной атаки на Крымский мост.