Симулятор выживания в условиях суровой зимы Winter Survival вышел в раннем доступе SteamWinter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие от разработчика DRAGO Entertainment, вышла на ПК в раннем доступе Steam, а в будущем запланированы версии для консолей.