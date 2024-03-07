Симулятор выживания в условиях суровой зимы Winter Survival вышел в раннем доступе SteamWinter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие от разработчика DRAGO Entertainment, вышла на ПК в раннем доступе Steam, а в будущем запланированы версии для консолей.
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