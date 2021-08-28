НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Полиция разыскивает грабителя, напавшего на мужчину на Савушкина

Злоумышленник кавказской внешности отобрал 150 тысяч рублей и ноутбук Разбойное нападение на топ-менеджера петербургской компании произошло 28 августа в 23:10 на улице Савушкина, сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах.

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