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Власти ХМАО скрывают якорных резидентов будущей особой экономической зоны в Нягани

Власти ХМАО скрывают якорных резидентов будущей особой экономической зоны в Нягани

Власти Ханты-Мансийского автономного округа, которые накануне подписали соглашение с федеральным правительством о создании в Нягани особой экономической зоны, отказываются публично называть своих якорных резидентов проекта.

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