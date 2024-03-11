Лучшие кофейни Москвы: топ-10

Москва – город, в котором есть развлечения на любой вкус. Клубы, галереи, кофейни – если при себе есть достаточное количество денег, можно очень многое посмотреть и много где побывать в столичном городе, который никогда не спит.
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