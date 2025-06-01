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Царьград

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Одиннадцать пассажиров госпитализированы после осмотра на Киевском вокзале

Одиннадцать пассажиров госпитализированы после осмотра на Киевском вокзале

На Киевском вокзале Москвы обследованы пассажиры резервного поезда из Брянска. В результате медицинского осмотра, проведенного сотрудниками Департамента здравоохранения столицы, одиннадцать человек были госпитализированы для дальнейшего лечения.

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