В Перми судят МЧСника за фальшивые костры на участках дачников для статистики

Экс-начальнику отделения грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.В Перми начался суд над бывшим начальником отделения МЧС Ильей Леонтьевым, обвиняемым в превышении должностных полномочий, сообщает «РБК-Пермь».
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