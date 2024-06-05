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Царьград

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В Перми судят МЧСника за фальшивые костры на участках дачников для статистики

В Перми судят МЧСника за фальшивые костры на участках дачников для статистики

Экс-начальнику отделения грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.В Перми начался суд над бывшим начальником отделения МЧС Ильей Леонтьевым, обвиняемым в превышении должностных полномочий, сообщает «РБК-Пермь».

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