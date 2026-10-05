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Туризм и География

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Как ветреное утро на озере научило меня не доверять одному якорю

Как ветреное утро на озере научило меня не доверять одному якорю

Иногда кажется, что знаешь водоём как свои пять пальцев, и ничто не способно преподнести сюрприз. Но у природы всегда найдётся способ напомнить, кто на самом деле здесь главный.

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