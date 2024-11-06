Пятого ноября стала известна ошибка в прогнозах политика Владимира Жириновского. Его предположения о развитии геополитической ситуации в мире, обычно принимаемые за предсказания, оказались неверными в отношении событий в США в 2024 году.
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