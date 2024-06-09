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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юдин о Радулове: «От наличия Саши в «Ак Барсе» выиграли все. Если бы вы приходили на тренировки, увидели бы, как он работает. Рядом с ним не будешь халтурить»

Ранее нападающий перешел в «Локомотив» из казанского клуба. – Показалось, что в какой-то момент присутствие Саши Радулова навредило команде.

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