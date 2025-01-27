БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Во что втягивает себя Армения, начав движение в направлении Евросоюза

Во что втягивает себя Армения, начав движение в направлении Евросоюза

Егор ЛИСОВЕНКО  Действия Армении в последние несколько лет неоднократно вызывали недоумение у многих аналитиков и политических деятелей как внутри республики, так и за ее пределами.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Пашинян денег на лапу получил, вот и гонит своих армянских лошадей в пропасть. Судьба Саакашвили повторятся в Армении.
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45 мин.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
А загнанных лошадей пристреливают. Пашинян русских язык плохо знает? А потом ему наплевать на свой народ.
Ответить
43 мин.

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