В Комитете Совфеда поддержали введение долевого страхования жизни

В России хотят запустить новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни. Такой закон, подготовленный группой депутатов и сенаторов, рекомендовали одобрить на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам 21 декабря.
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