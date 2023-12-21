В Комитете Совфеда поддержали введение долевого страхования жизни

В России хотят запустить новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни. Такой закон, подготовленный группой депутатов и сенаторов, рекомендовали одобрить на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам 21 декабря.