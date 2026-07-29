Снизили срок наказания бывшему замминистра обороны Попову

Второй Западный окружной военный суд по завершению рассмотрения апелляционной жалобы бывшего замминистра обороны Павла Попова снизил срок его наказания почти вдвое, с 19 до 10 лет колонии строгого режима.
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