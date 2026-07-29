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Наш потерянный мир

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Снизили срок наказания бывшему замминистра обороны Попову

Снизили срок наказания бывшему замминистра обороны Попову

Второй Западный окружной военный суд по завершению рассмотрения апелляционной жалобы бывшего замминистра обороны Павла Попова снизил срок его наказания почти вдвое, с 19 до 10 лет колонии строгого режима.

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