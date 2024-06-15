В Москве представили «Воробья». Это легкий разведывательный дрон

В Москве представили легкий разведывательный дрон «Воробей», работающий на нестандартных частотахВ начале июня в Москве был представлен новый разведывательный дрон «Воробей», разработанный компанией «Стратим», — это отечественный аналог широко применяемых для корректировки артиллерийского огня коптеров Mavic.