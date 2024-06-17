Россиянам могут разрешить обороняться от незваных гостей любыми доступными средствами

Москва. Необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище. Такую поправку намерены внести депутаты Госдумы России в статью 37 УК РФ («Необходимая оборона»), пишут «Известия».
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