SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Не стоит забегать вперёд паровоза - пока еще ничего не разрешили, а только внесли законопроект на рассмотрение. Обеща...Россиянам могут р...
  • Наталья Середа
    Ура Ура Ура!!!В Мурманской обла...
  • Велес Rus
    А НАС - РАТЬ! Для пидера-сынка это как рулон туалетной бумаги! Просрутся и подотрутся! Нашли про кого вспомнить...Лжепредпринимател...

Россиянам могут разрешить обороняться от незваных гостей любыми доступными средствами

Россиянам могут разрешить обороняться от незваных гостей любыми доступными средствами

Москва. Необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище. Такую поправку намерены внести депутаты Госдумы России в статью 37 УК РФ («Необходимая оборона»), пишут «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не стоит забегать вперёд паровоза - пока еще ничего не разрешили, а только внесли законопроект на рассмотрение. Обещать - не значит жениться.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх