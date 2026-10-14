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Мошенники рассылают россиянам письма о налоговых задолженностях и штрафах

Мошенники рассылают россиянам письма о налоговых задолженностях и штрафах

На фоне сбоев сервисов «Яндекса» мошенники рассылают компаниям фишинговые письма от имени государственных органов, предлагая оплатить фиктивную доставку документов через QR-код.

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