Никакого терроризма больше не существует

Samarium

Все очень просто и очень правильно сказано....Порядочность России и ее стремление соблюдать международное право тогда как запад это все давно похерил, делает из нас лохов.... этаких русских дурачков, которых можно и нужно разводить всегда и во всем.... Могут быть только враги и те кто ими на настоящий момент не является... больше в мире нет никого....