ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Автор!... Ну как ребёнок!... Неужели же трудно понять, что всё, что направлено против гегемонии Запада - это террориз...Никакого террориз...

Никакого терроризма больше не существует

Никакого терроризма больше не существует

Как мы уже не раз убеждались, никакого международного терроризма не существует. Совсем. Как и многие другие хитрые термины («свободный рынок», «международное право», «частная собственность» и т.

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Комментарии
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Samarium
Все очень просто и очень правильно сказано....Порядочность России и ее стремление соблюдать международное право тогда как запад это все давно похерил, делает из нас лохов.... этаких русских дурачков, которых можно и нужно разводить всегда и во всем.... Могут быть только враги и те кто ими на настоящий момент не является... больше в мире нет никого....
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15 час.
Иван Петров
То есть, пока ОНИ придумывают правила и названия, то и ярлыки навешивают ОНИ
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14 час.
Балу -
Автор!... Ну как ребёнок!... Неужели же трудно понять, что всё, что направлено против гегемонии Запада - это терроризм... А всё, что направлено против России - это борьба за демократию и человеческие ценности... Хотя правильнее будет назвать их НЕчеловеческие ценности...
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5 час.

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