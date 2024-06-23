В Татарстане ожидается ухудшение погоды

В Татарстане 23 и 24 июня ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ. Вечером воскресенья, днем и ночью понедельника по республике пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, скорость которого достигнет 15–18 м/с.