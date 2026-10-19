За три года число отцов в декрете в Алтайском крае выросло почти в пять раз. Корреспондент amic.ru поговорила с двумя такими папами Буквально накануне — в третье воскресенье октября — в России отметили День отца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Госдуме предлаг...
- Y Врач раскрыла, ко...
- Т "Коробки новорожд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым