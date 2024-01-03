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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эль-Ненни близок к уходу из «Арсенала». Есть предложения от «Бешикташа» и «Трабзонспора»

Эль-Ненни близок к уходу из «Арсенала». Есть предложения от «Бешикташа» и «Трабзонспора»

31-летним полузащитником интересуются турецкие клубы. Есть предложения от «Бешикташа» и «Трабзонспора».

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