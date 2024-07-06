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Глава Дагестана Меликов объяснил количество жертв полицейских при терактах

Глава Дагестана Меликов объяснил количество жертв полицейских при терактах

ФОТО: Сергей Меликов объяснил число жертв среди сотрудников полиции тем, что нападение было совершено в мирный день.

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